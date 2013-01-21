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Подарки своими руками. Коробочка с сюрпризом. Мастер класс с пошаговыми фото


Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я - новичок на вашем сайте, но решилась принять участие в таком интересном конкурсе.

Лето - это пора, действительно, ярких красок и впечатлений, а если летом у вас ещё и праздник, например День рождения!? Думаю, виновнику торжества понравиться подарок-воспоминание и о поздравлениях, и о лете.


Предлагаю сделать коробочку-сюрприз в смешанной технике (на просторах интернета огромное количество идей и оформления таких коробочек), т. е. используется то, что есть под рукой.


Материалы: белая бумага (у меня для акварели - она плотная и шероховатая), розовые листы для принтера, бумага с рисунком (я использовала бумагу, которую сделала с помощью салфеток, об этом позже), розовая атласная ленточка, кружево, бусинки, купленная бабочка и цветы, клей, ножницы, линейка.

Процесс работы:1. Делаем саму коробочку: размечаем на листе для акварели формата А-3 9 квадратов 10 см на 10см, вырезаем угловые квадратики ( их можно потом использовать для вкладышей для поздравлений).

 

Подарки своими руками. Коробочка с сюрпризом. Мастер класс с пошаговыми фото

 

2. Крышка: размечаем на листе бумаги 2см, 2см, 10,2см, 2см, 2см, вырезаем как показано на фото, что бы удобнее было складывать - срезаем по 2мм в уголках.

 

Подарки своими руками. Коробочка с сюрпризом. Мастер класс с пошаговыми фото

 
3. Коробочка - круглая: пустую катушку от большого скотча оклеиваем белой бумагой, приклеиваем дно. Для крышки делаются заготовки круг (по диаметру на 2 мм больше обведённого круга от катушки), полоска, напоминающая забор - всё склеивается и оформляется, кружевом, атласной лентой и бусиной.


4. Оформление коробки-сюрприза: вырезаем фигурными ножницами квадраты 9,8 см из розовой бумаги - 9 шт., квадраты из бумаги с рисунком по 9,6 см - 7 шт.Эти квадраты наклеиваем на внешние и внутренние стороны коробки и крышку, только внутри два квадратика с рисунком разрезаем пополам и наклеиваем в угол для карманчика, предварительно эти треугольники оформила кружевом. в эти кармашки вкладываем пожелания, я брала высказывания Марины Абрамовой ( огромное ей спасибо за интересные идеи и стихи).Крышку оформляем лентой, покупной бабочкой и цветами, бусиной. Пожелания печатала на принтере.


5. Самодельная бумага с рисунком: берём белую бумагу, на неё кладём пищевую плёнку, а на неё салфетку-"лицом" вверх (салфетку заранее надо разгладить, что бы не было сгибов) и проглаживаем горячим утюгом, особенно края.

 

Подарки своими руками. Коробочка с сюрпризом. Мастер класс с пошаговыми фото

 

Вот и получилась коробочка с сюрпризом внутри и с воспоминаниями о лете. Очень интересно Ваше мнение дорогие мастерицы и организаторы!

 

Подарки своими руками. Коробочка с сюрпризом. Мастер класс с пошаговыми фото

Подарки своими руками. Коробочка с сюрпризом. Мастер класс с пошаговыми фото

Подарки своими руками. Коробочка с сюрпризом. Мастер класс с пошаговыми фото

Подарки своими руками. Коробочка с сюрпризом. Мастер класс с пошаговыми фото

Подарки своими руками. Коробочка с сюрпризом. Мастер класс с пошаговыми фото

Автор: Стародубец Ольга

 






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  • Источник: https://masterclassy.ru/
  • 31.08.2012
  •   Просмотров: 82 242


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Комментариев к новости "Подарки своими руками. Коробочка с сюрпризом. Мастер класс с пошаговыми фото" Уже: 27

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Инна
21.01.2013 | 22:56

Прелестная коробка! Меня в ней очень порадовал подбор цветов - очень гармонично!
У меня всегда проблема с подбором. Вот моя коробочка http://infinipa.livejournal.com/1694710.html

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aniutka
03.01.2013 | 12:57

Очень красивая поделка получилась! Попробую вечером сделать дизайнерскую бумагу припомощи салфеток и пленки. Так необычно и просто!

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Lenocka
02.01.2013 | 15:40

Очень красивая коробочка! Впервые узнала из вашего МК как делать бумагу с помощью пищевой пленки...Мне понравилось)) Отдельное спасибо за идею оформления подарка!

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Lena27011988
09.12.2012 | 10:21

Отличная идея!!!!

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Роззи
22.11.2012 | 13:37

Очень шикарная коробочка! Супер! Спасибо за МК и идею! Никогда не видела и не слышала о подобном! Еще раз спасибо!

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Unreal
18.11.2012 | 13:14

Прелесть! Отличная идея для подарка! Взяла на заметку идею с бумагой из салфеток. Никогда не делала подобного, хочется попробовать.

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svetuyok
12.11.2012 | 16:03

идея супер! все замечательно! очень красиво и все очень здорово! спасибо вам за МК!

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Nora
12.11.2012 | 11:47

красивая!!!! Сразу видно, сделано с любовью! winked

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nastasiya
12.11.2012 | 08:30

Здоровская коробочка! Хорошая идея!!!

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Нелл Лин
11.11.2012 | 12:50

Очень понравилась коробочка!!!!!Обязательно попробую смастерить!Спасибо за мастер -класс!

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Marisha888
11.11.2012 | 03:35

Мне очень понравилась эта коробочка. Я несколько раз пыталась сделать цветной картон при помощи пленки и салфетки, но ничего хорошего у меня из этой затеи не получилось. Пленка быстро плавится, салфетка клеится неровно. Что я не правильно делаю. Подскажите что именно?

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Lilyonok18
11.11.2012 | 01:25

Очень все гармонирует! Ничего лишнего и такая красота!

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dinotopiya
10.11.2012 | 23:02

ух, ты какая красивая коробочка, сразу летом пахнуло ))) очень интересная, надо попробовать такую сделать, тем более, что скоро наступает пора подарков и будет во что спрятать подарочек ;)

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Наталия1975
26.10.2012 | 00:53

Спасибо большое за мастер-класс!!! Делала по вашему принципу но Новогодний вариант!!!

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Наталия1975
24.10.2012 | 18:08

Класс!!! Даже слов нет!! Такая прелесть!!! smile

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Annelya
17.10.2012 | 10:22

Очень красивая коробочка! Понравилось то, что украшений вроде бы и много, но они все применены с большим вкусом! У меня вот пока так не получается, поэтому я использую минимум украшений. Еще взяла на заметку идею с самодельной бумагой из салфеток, неожиданно, что так просто можно самостоятельно дома ее сделать. Огромное спасибо за отличный мастер-класс!!!

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Ирина Николаевна
16.10.2012 | 13:31

Да, все гениальное просто! Даже и не думала, что потратив совсем немного времени и минимум денег можно сотворить такую прелесть)))

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redcoon
09.10.2012 | 16:21

Никогда не занималась скрапбукингом, но после Вашего мастер класса захотелось) Подарок, упакованный в такую нарядную коробочку не может не понравиться :) А главное - сделано со вкусом, и бабочка, и рисунок подобраны идеально! Спасибо за вдохновенье!

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Nadezhda
07.10.2012 | 13:59

Удачный и подробный мастер класс по созданию коробочки!Спасибо! Очень понравилось сочетание цветов и то, что внутри коробочки еще коробочка)))) Буду делать на день рождение сестренки!!! Салфетками пользуюсь во всех своих поделках, получается супер. А если не нахожу подходящих рисунков на них, на обычных белых салфетках на принтере печатаю свой рисунок!

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Tiwka
01.10.2012 | 12:47

Бумагу из салфеток и пищевой пленки - делала, получается легко и дешево=) А коробочка-красота-на любой праздник, подарок идеальный) Скрапбукингом занимаюсь сравнительно недавно, очень бы хотелось набраться опыта в этой технике. Спасибо за подробный мастер класс и буду ждать новых чудес=) Удачных творений!=)

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Olia
16.09.2012 | 00:01

Спасибо за комментарий и пожелания!!!! Рада, что идейки пригодились!!!

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Fi-Alka
13.09.2012 | 10:37

Замечательная коробочка! И столько сразу новых идей! И с пленкой, и с катушкой от скотча! Ну, может и не совсем новых, но уже немного подзабытых... Мне как раз надо на день рождения, и подарочек маленький, в баночку должен поместиться... А розочки я делаю из ватных дисков, так что и покупать не надо. СПАСИБО, Оля за мастер класс, за такую красоту! Новых Вам творческих работ! Будем ждать, делитесь красотой и позитивом!

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Olia
07.09.2012 | 10:51

Ольга Анатольевна Спасибо Ольга, и вам, за первый и такой позитивный комментарий!!!

Элиза, Элиза, очень рада вашему отзыву!!! Будем ждать вашу красоту!!!!

Купель, вам спасибо за отзыв. Очень приятно!.

sandra20072008, вы правы, и экономия и полёт для фантазии!!! Спасибо за отзыв!!!

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sandra20072008
05.09.2012 | 15:59

Да, согласна со всеми предыдущими коментариями! Подарок очень необычный! А самое главное сделать его не составит никакого труда!!! Идея дизайнерской бумаги из салфеток - просто супер! А ведь какая экономия получается в силу высокой стоимости дизайнерской бумаги!!!

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Купель
02.09.2012 | 17:25

Идейка супер! Особенно понравилось то , как из пищквой пленки и салфетки делается замечательная бумага. Слышала об этом давно, а вот сегодня увидела. большое спасибо!

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Элиза
02.09.2012 | 12:10

Сколько видела подобных коробочек, но вот Ваша... она не только выделилась из толпы, так сказать, она запомнилась! Запала в сердце настолько, что сегодня же достану из своих запасов материалы и обязательно последую советам Вашего мастер-класса! Спасибо огромное, что поделились такой красотой!

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Ольга Анатольевна
01.09.2012 | 23:58

мне очень понравилась Ваша идея, она помогла решить проблему с оформлением подарка подруге на День рождения. спасибо за оригинальный мастер-класс, буду ждать новых идей.

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