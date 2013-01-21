Подарки своими руками. Коробочка с сюрпризом. Мастер класс с пошаговыми фото

Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я - новичок на вашем сайте, но решилась принять участие в таком интересном конкурсе.



Лето - это пора, действительно, ярких красок и впечатлений, а если летом у вас ещё и праздник, например День рождения!? Думаю, виновнику торжества понравиться подарок-воспоминание и о поздравлениях, и о лете.



Предлагаю сделать коробочку-сюрприз в смешанной технике (на просторах интернета огромное количество идей и оформления таких коробочек), т. е. используется то, что есть под рукой.



Материалы: белая бумага (у меня для акварели - она плотная и шероховатая), розовые листы для принтера, бумага с рисунком (я использовала бумагу, которую сделала с помощью салфеток, об этом позже), розовая атласная ленточка, кружево, бусинки, купленная бабочка и цветы, клей, ножницы, линейка.



Процесс работы:1. Делаем саму коробочку: размечаем на листе для акварели формата А-3 9 квадратов 10 см на 10см, вырезаем угловые квадратики ( их можно потом использовать для вкладышей для поздравлений).

2. Крышка: размечаем на листе бумаги 2см, 2см, 10,2см, 2см, 2см, вырезаем как показано на фото, что бы удобнее было складывать - срезаем по 2мм в уголках.



3. Коробочка - круглая: пустую катушку от большого скотча оклеиваем белой бумагой, приклеиваем дно. Для крышки делаются заготовки круг (по диаметру на 2 мм больше обведённого круга от катушки), полоска, напоминающая забор - всё склеивается и оформляется, кружевом, атласной лентой и бусиной.



4. Оформление коробки-сюрприза: вырезаем фигурными ножницами квадраты 9,8 см из розовой бумаги - 9 шт., квадраты из бумаги с рисунком по 9,6 см - 7 шт.Эти квадраты наклеиваем на внешние и внутренние стороны коробки и крышку, только внутри два квадратика с рисунком разрезаем пополам и наклеиваем в угол для карманчика, предварительно эти треугольники оформила кружевом. в эти кармашки вкладываем пожелания, я брала высказывания Марины Абрамовой ( огромное ей спасибо за интересные идеи и стихи).Крышку оформляем лентой, покупной бабочкой и цветами, бусиной. Пожелания печатала на принтере.



5. Самодельная бумага с рисунком: берём белую бумагу, на неё кладём пищевую плёнку, а на неё салфетку-"лицом" вверх (салфетку заранее надо разгладить, что бы не было сгибов) и проглаживаем горячим утюгом, особенно края.

Вот и получилась коробочка с сюрпризом внутри и с воспоминаниями о лете. Очень интересно Ваше мнение дорогие мастерицы и организаторы!































Автор: Стародубец Ольга

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Источник: https://masterclassy.ru/

31.08.2012

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